Ижевск. Удмуртия. Опоздание из-за остановки транспорта во время сигнала «Опасное небо» в Удмуртии не является нарушением, заявила руководитель Гострудинспекции в Удмуртии Светлана Шекунова.

Утром 17 февраля в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА в 07:19 остановили общественный транспорт. Жители не успели на работу вовремя и писали в соцсетях: будет ли считаться опозданием, если работник из-за этой ситуации приедет гораздо позже, и имеет ли право работодатель наказать за это опоздание?

На этот вопрос ответила руководитель Гострудинспекции в Удмуртии Светлана Шекунова. Она заявила: сигнал «Опасное небо» обязывает останавливать транспорт и высаживать пассажиров — об этом знают как работники, так и сам работодатель.

«Предприятие должно соблюдать меры предосторожности, то есть приостановить работу своего предприятия и эвакуировать своих сотрудников. Поэтому тех, кто не доехал до работы, наказывать нельзя, потому что всё зарегламентировано. Это законная ситуация, когда работник отсутствовал на работе», — подчеркнула Шекунова.

Она добавила, что претензия работодателя вроде «ты мог дойти пешком или вызвать такси» — не обоснована. Поскольку в этой ситуации требования для всех одинаковые — приостановить работу и сохранить жизнь.

Если сигнал действовал долго, работодатель может оформить простой. Тогда сотрудник получит не меньше двух третей оклада за время отсутствия. Другой вариант — временно перевести людей на дистанционную работу, если это возможно.

«Всё, что связано с работой в таких условиях, регламентировано трудовым законодательством, проговаривается в локальных актах, издающимися работодателем. Там, конечно, и время взаимодействия, и обратная связь, и проверка работодателя, и контакты с работником — всё проговаривается», — заключила руководитель Гострудинспекции в республике.