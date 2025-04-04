Принимаются только пластиковые изделия.
Ижевск. Удмуртия. Профсоюз обучающихся Ижевской государственной медицинской академии призывает поучаствовать в эконеделе. Об этом студенты-медики сообщили в своём паблике в соцсетях, предложив сдать старые зубные щётки.
«Многие экоцентры и коммерческие фирмы делают из старых зубных щёток шариковые ручки. Мы тоже предлагаем вам позаботиться о нашей окружающей среде и поучаствовать в эконеделе!» — говорится в сообщении.
Принять готовы пластиковые чистые, сухие, без остатков пасты и других загрязнений. Не принимаются деревянные, бамбуковые, щетки с подсветкой, насадки от щёток.
Вторсырьё можно сдать в Профсоюз обучающихся ИГМА (Общежитие №1, отдел по воспитательной работе, 1 этаж (бывшая кафедра иностранных языков), кабинет №2).
Подробности по ссылке «ВКонтакте».
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