Ижевск. Удмуртия. Профсоюз обучающихся Ижевской государственной медицинской академии призывает поучаствовать в эконеделе. Об этом студенты-медики сообщили в своём паблике в соцсетях, предложив сдать старые зубные щётки.

«Многие экоцентры и коммерческие фирмы делают из старых зубных щёток шариковые ручки. Мы тоже предлагаем вам позаботиться о нашей окружающей среде и поучаствовать в эконеделе!» — говорится в сообщении.

Принять готовы пластиковые чистые, сухие, без остатков пасты и других загрязнений. Не принимаются деревянные, бамбуковые, щетки с подсветкой, насадки от щёток.

Вторсырьё можно сдать в Профсоюз обучающихся ИГМА (Общежитие №1, отдел по воспитательной работе, 1 этаж (бывшая кафедра иностранных языков), кабинет №2).

Подробности по ссылке «ВКонтакте».