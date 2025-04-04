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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сдать в переработку старые зубные щётки призвали студенты ИГМА

11:10, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Сдать в переработку старые зубные щётки призвали студенты ИГМА
11:10, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
248
0
#Ижевск\n#ИГМА\n#переработка
Источник фото: unsplash.com (Filip Baotić)
248
0

Принимаются только пластиковые изделия.

Ижевск. Удмуртия. Профсоюз обучающихся Ижевской государственной медицинской академии призывает поучаствовать в эконеделе. Об этом студенты-медики сообщили в своём паблике в соцсетях, предложив сдать старые зубные щётки.

«Многие экоцентры и коммерческие фирмы делают из старых зубных щёток шариковые ручки. Мы тоже предлагаем вам позаботиться о нашей окружающей среде и поучаствовать в эконеделе!» — говорится в сообщении.

Принять готовы пластиковые чистые, сухие, без остатков пасты и других загрязнений. Не принимаются деревянные, бамбуковые, щетки с подсветкой, насадки от щёток.

Вторсырьё можно сдать в Профсоюз обучающихся ИГМА (Общежитие №1, отдел по воспитательной работе, 1 этаж (бывшая кафедра иностранных языков), кабинет №2).

Подробности по ссылке «ВКонтакте»

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11:10, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
248
0
#Ижевск\n#ИГМА\n#переработка