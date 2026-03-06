Ижевск. Удмуртия. Суд в Москве обязал Росприроднадзор включить Предпринимателя из Удмуртии в реестр утилизаторов отходов после семи отказов. Постановление выпустил и опубликовал 9-й Арбитражный апелляционный суд столицы.

Суд признал незаконным отказ Росприроднадзора во включении индивидуального предпринимателя Владимира Ваганова в реестр утилизаторов отходов. По данным портала Seldon.Basis (Селдон Базис), Владимир Васильевич с 1997 года занимается производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Он перерабатывает пластик в полимер-песчаные изделия (поилки для коров, плитка для закрытия кабеля, тротуарная плитка). Вся продукция имеет официальные каталожные листы, зарегистрированные ФБУ «Удмуртский ЦСМ».

ИП Ваганов В.В. зарегистрирован в Удмуртии и с 2016 года является субъектом малого и среднего предпринимательства (микропредприятие). Мощность предприятия по утилизации пластика составляет 152,9 тонны в год,

Он подавал заявки семь раз, но надзорное ведомство каждый раз отклоняло их. В конце концов, Владимир Ваганов обратился в суд. Последнее заявление было подано 31 марта 2025 года. В ходе выездной оценки весной 2025 года инспекторы Западно-Уральского управления Росприроднадзора составили акт, на основании которого 29 апреля последовал последний отказ. Но московский суд выяснил, что комиссия не стала проводить документарную проверку, хотя все необходимые бумаги на оборудование (автокар, весы) у предпринимателя имелись.

В итоге суд подтвердил: Росприроднадзор не доказал ни одного из трёх законных оснований для отказа (отсутствие оборудования, несоответствие мощности или отсутствие производства). Суд обязал ведомство внести предпринимателя в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров. Что и было сделано.