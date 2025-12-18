Закрыть
За 2025 год на вокзале Ижевска собрали более 210 кг пластика для переработки

17:00, 18 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#пластик\n#переработка
Источник фото: app.envato.com (stevanovicigor)
Неравнодушные пассажиры кидают пластиковые крышки в специальный контейнер в виде сердца.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года пассажиры собрали на вокзале Ижевска более 210 кг пластика, который теперь отправили на переработку. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Посетители вокзала кидали крышки в специальный экологический арт-объект в форме сердца, установленный ещё в 2018 году. Он появился в рамках совместного проекта Экологической лаборатории Ижевского территориального управления Горьковской железной дороги и местной школы №47.

В декабре прошла третья за год выгрузка пластиковых крышек. Их уже передали на переработку.

За 8 лет действия акции на вокзале Ижевска собрали более 3,6 т вторсырья. Все деньги, полученные с этого, перечисляются на счёт благотворительного фонда. 

#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#пластик\n#переработка