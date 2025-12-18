Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года пассажиры собрали на вокзале Ижевска более 210 кг пластика, который теперь отправили на переработку. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Посетители вокзала кидали крышки в специальный экологический арт-объект в форме сердца, установленный ещё в 2018 году. Он появился в рамках совместного проекта Экологической лаборатории Ижевского территориального управления Горьковской железной дороги и местной школы №47.

В декабре прошла третья за год выгрузка пластиковых крышек. Их уже передали на переработку.

За 8 лет действия акции на вокзале Ижевска собрали более 3,6 т вторсырья. Все деньги, полученные с этого, перечисляются на счёт благотворительного фонда.