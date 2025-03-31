Удмуртия. В ходе спецоперации российские разведывательно-ударные комплексы ZALA «Ланцет» ижевского производства успешно поражают радиолокационные станции (РЛС) израильской компании RADA. В зоне поражения оказались как устаревшая модель RPS-42, так и её современная модификация — ieMHR. Об этом сообщает пресс-служба компании «ZALA».

Эти РЛС способны обнаруживать не только крупные цели, такие как самолёты, ракеты и артиллерийские снаряды, но и малогабаритные беспилотники. Дальность обнаружения средних БПЛА достигает 45 км, а небольших дронов — 10 км. Кроме того, станции позволяют противнику получать точные координаты российской авиации и наводить на неё зенитные средства.

Украинские военные стараются минимизировать риски, используя РЛС кратковременно, маскируя их или размещая на мобильных платформах. Однако российские операторы БПЛА ZALA Z-16 регулярно выявляют позиции радаров, после чего наносится удар «Ланцетом».

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» остаются высокоэффективным оружием благодаря своей малозаметности для РЛС, использованию композитных материалов и современным алгоритмам наведения. Они способны поражать цели на расстоянии десятков километров, а у систем RADA пока нет надёжных средств противодействия.