Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Поисково-спасательная служба региона провела мониторинг паводковой ситуации на водоёмах республики. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

В Дебёсском, Киясовском, Сюмсинском, Глазовском, Кезском и Балезинском районах обследовались толщину льда на реках.

На реке Кырыкмас толщина льда варьируется от 20 до 50 см, при этом местами имеются промоины. На реках Кильмезь, Лып, Чепца толщина составила от 30 до 50 см, лёд пока что крепкий, снежный покров достигает 20 см.

К взрывным работам планируют приступить в середине марта. При их проведении будут учитывать прогнозы Гидрометцентра Удмуртии.

«В Поисково-спасательной службе Удмуртии уже создается группировка сил и средств для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе проведения водолазных работ», – делится Андрей Шуткин.

Напомним, 12 марта в Удмуртии на Каме снизили грузоподъёмность переправы Сарапул-Борок до двух тонн. Толщина льда на Ижевском пруду пока является безопасной – 60 см.