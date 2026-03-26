В Ижевске задержали мужчину, который обжигал провода на Вечном огне

18:01, 26 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске задержали мужчину, который обжигал провода на Вечном огне
18:01, 26 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#Вечный Огонь
#нарушение
Источник фото: следственное управление СКР по Удмуртии
Он планировал сдать их на металлолом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали уроженца Пермского края, который обжигал провода на Вечном огне. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

В ночь на 23 марта 2026 года пьяный 52-летний мужчина обжёг провода на Вечном огне в Сквере Победы в Ижевске. Он хотел сдать их в металлолом.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК России («Осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны»). 

Благодаря видеозаписям с уличных камер личность нарушителя быстро установили, мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В настоящий момент решается вопрос избрания меры пресечения. Отмечается, что фигурант уже был ранее судим. 

За совершение данного преступления уроженца Пермского края могут лишить свободы на срок до 5 лет. 

18:01, 26 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вечный Огонь\n#нарушение