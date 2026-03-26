Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали уроженца Пермского края, который обжигал провода на Вечном огне. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

В ночь на 23 марта 2026 года пьяный 52-летний мужчина обжёг провода на Вечном огне в Сквере Победы в Ижевске. Он хотел сдать их в металлолом.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК России («Осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны»).

Благодаря видеозаписям с уличных камер личность нарушителя быстро установили, мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В настоящий момент решается вопрос избрания меры пресечения. Отмечается, что фигурант уже был ранее судим.

За совершение данного преступления уроженца Пермского края могут лишить свободы на срок до 5 лет.