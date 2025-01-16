В Удмуртии приступили к «лесной переписи»

Ижевск. Удмуртия. С 15 января в Удмуртии стартовал зимний маршрутный учёт следов животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Лесная перепись» пройдёт до середины марта 2025 года. Запланировало более 800 маршрутов, их общая протяжённость превысит 11 тыс. км.

По итогам «переписи» специалисты смогут определить численность разных особей диких животных и принять необходимые меры для их сохранения. На территории Удмуртии определят количество 13 видов зверей, среди которых — лось, косуля, кабан, рысь, волк, лисица, куница, хорь, росомаха, горностай, белка, заяц-беляк, заяц-русак. Также специалисты посчитают численность четырёх видов птиц: рябчика, тетерева, глухаря, серой куропатки.

Напомним, в конце 2024 года в Удмуртии насчитали более 1 300 медведей.