За распространение наркотиков в Удмуртии осудили группу из 13 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили 13 участников организованной группы за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике. Четверо из фигурантов на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними.

Следствие и суд установили, что обвиняемые — жители Ижевска, Воткинска, Камбарки, Вавожского, Малопургинского, Игринского и Сарапульского районов Удмуртии, а также Омской области — вступили в преступное сообщество, занимавшееся сбытом наркотиков на территории Удмуртии бесконтактным способом через интернет. Обвиняемые занимались их доставкой, фасовкой и последующим сбытом.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены свыше 100 свидетелей, проведены 44 экспертизы, обыски по месту жительства обвиняемых, в ходе которых изъяты предметы, имеющие доказательственное значение, в том числе высокоточные весы, защитные респираторы, упаковочные материалы. Наложен арест на имущество обвиняемых, включая транспортные средства.

Приговором суда виновным назначено наказание от 3,5 до 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.