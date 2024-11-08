17-летний амурский тигр Марс из зоопарка Ижевска вышел на пенсию

Ижевск. Удмуртия. Амурский тигр из зоопарка Ижевска переехал в ветеринарный отдел и больше не будет показываться посетителям парка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На волне новостей, что в зоопарк Ижевска привезли амурскую тигрицу Саяну, местные жители решили уточнить, почему не видно амурского тигра Марса. Ранее он образовал пару с амурской тигрицей Урсулой, но теперь его не застать в вольере.

«Животное, которое когда-то радовало нас своим присутствием в зоопарке, сейчас переехало на ветеринарный отдел. Он больше не участвует в экспозициях, но мы заботимся о нём, создавая ему максимально комфортные условия для спокойной старости», — ответила пресс-служба зоопарка Удмуртии.

Отметим, что 9 июля 2024 года Марсу исполнилось 17 лет. Он приехал в Ижевск из Московского зоологического парка в 2008 году и при переезде несколько дней не выходил из транспортной клетки. Сотрудники зоопарка дежурили у бокса ночами, выманивали тигра мясом и ласковыми словами, и только когда голод взял верх, он перешёл в карантинный бокс.

Сотрудники учреждения отмечают, что Марс — ласковый, добродушный, игривый и очень осторожный тигр. За эти годы со своей второй половинкой Урсулой они несколько раз давали потомство.

Теперь вместо него радовать посетителей парка будет амурская тигрица Саяна, которую привезли из Хабаровского края. Сейчас она находится на карантине, чтобы пройти комплекс необходимых обследований и привыкнуть к новым условиям. Увидеть тигрицу можно будет ближе к середине декабря.