Для строительства нового здания школы №39 в Ижевске ищут допсредства 

Ижевск. Удмуртия. Для строительства нового здания коррекционной школы №39 в Ижевске ищут дополнительные источники финансирования. Об этом сообщило министерство образования и науки Удмуртии.

«В связи с эксклюзивностью объекта, усложненным рельефом местности, процесс проектирования занял значительный период времени. На сегодняшний день проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы», — рассказали в министерстве.

Для поиска дополнительных средств Минобрнауки Удмуртии обратилось в Минпросвещения России. Решение федерального министерства ожидается. Строительство здания на 600 мест планируется в 2025-2027 годы.

Кроме того, министерство образования и науки республики сообщило об обсуждении с администрацией Ижевска вопроса о распределении учеников школы №39 в другие школы «с целью поиска наиболее комфортных условий».

Напомним, в ноябре 2021 года старое здание школы для детей-инвалидов признали аварийным. После этого глава Удмуртии объявил о строительстве нового здания коррекционной школы.

«Я ставлю задачу правительству Удмуртии: крайний срок — 1 сентября 2024 года, когда дети должны пойти в эту школу. Но я уверен, что при чёткой организации процесса и поддержке правительства России, нам в силах запустить эту школу и в 2023 году», — говорил Александр Бречалов.

В марте 2022 года руководство Удмуртии приняло решение о строительстве нового здания по индивидуальному проекту . Летом 2023 года министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова сообщила о том, что проект новой школы в районе ипподрома в Ижевске будет готов осенью.