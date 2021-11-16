Здание школы №39 в Ижевске признали аварийным

Обучающихся в ней детей-инвалидов отправили на дистант до 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за аварийного состояния закрыли здание школы №39 на улице Парковой, 18. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Отметим, что в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического и речевого развития, дети с аутизмом, дети-инвалиды).

Как сообщили в министерстве, в июле 2020 года школу №39 передали из муниципального подчинения в собственность республики.

«После перевода школы началась работа по подготовке документов для проведения в здании капитального ремонта. По итогам обследования эксперты дали заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и капремонту не подлежит», — говорится в сообщении Минобрнауки Удмуртии.

В министерстве заверили, что в оперативном порядке решается вопрос о переводе всего образовательного процесса в другие школы Ижевска.

Как сообщила в соцсетях одна из родителей учащихся школы №39 Елена Владимирова, в настоящее время 241 ученик и 54 педагога переведены на дистанционный режим обучения, который сами родители считают недопустимым для своих детей.

По словам собеседницы, для решения проблемы было предложено разделить школу по звеньям и разместить их на противоположных концах города. Начальная школа будет размещена в части помещений школа №79 на улице 9 Января, 193А; учеников среднего звена предложено разместить во втором корпусе школы №20 на улице Леваневского, 2А.

«И все это не раньше января 2022 года. Два с половиной месяца дистанционного обучения для наших детей равны краху и сведению на нет всех навыков и знаний, которые с огромным трудом были вложены в них педагогами. Педагоги, ведущие основную образовательную деятельность и коррекционную работу, в которой нуждаются наши дети, как в начальном, так и в среднем звене, будут вынуждены перемещаться с одного конца города на другой, затрачивая огромное количество драгоценного времени и собственных сил на дорогу. Эта же проблема касается наших детей, основная масса которых тоже проживает в Устиновском и Индустриальном районах города», — отметила Елена Владимирова.

Для того, чтобы прийти к консенсусу в вопросе в Минобрнауки Удмуртии назначили встречу с родителями детей школы №39, которая должна пройти 16 ноября.