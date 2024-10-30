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За негативный комментарий об участниках СВО в соцсетях ижевчанин заплатит штраф

17:30, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За негативный комментарий об участниках СВО в соцсетях ижевчанин заплатит штраф
17:30, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
449
0
#Ижевск\n#комментарии\n#соцсети\n#СВО\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
449
0

Ранее в отношении него составляли административные материалы за дискредитацию ВС РФ.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска привлекли к ответственности за негатив в сторону участников СВО в соцсетях. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что в одном из сообществ «ВКонтакте» нарушитель оставил комментарий, в котором негативно высказался об участниках спецоперации. В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд учёл, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичную дискредитацию Вооружённых сил России и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей.

17:30, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
449
0
#Ижевск\n#комментарии\n#соцсети\n#СВО\n#суды