За негативный комментарий об участниках СВО в соцсетях ижевчанин заплатит штраф

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска привлекли к ответственности за негатив в сторону участников СВО в соцсетях. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что в одном из сообществ «ВКонтакте» нарушитель оставил комментарий, в котором негативно высказался об участниках спецоперации. В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд учёл, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичную дискредитацию Вооружённых сил России и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей.