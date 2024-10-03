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В зоопарке Удмуртии поселились бинтуронги

14:10, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В зоопарке Удмуртии поселились бинтуронги
14:10, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#животные\n#Зоопарк Удмуртии
Фото: ru.wikipedia.org
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Животные относятся к отряду хищных.

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии пополнился новыми обитателями — бинтуронгами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Несмотря на внешнее сходство с енотовыми, бинтуронги относятся к семейству виверровых и принадлежат к отряду хищных. В зоопарк приехали два таких малыша — Дзюдо и Сора, обоим по 10 месяцев, при том, что продолжительность жизни бинтуронгов в неволе может составлять до 25 лет.

Вес животных находится в диапазоне между 9 и 14 кг, но есть и особи, вырастающие до 20 кг. В длину они достигают 61-96 см, а их хвост такой же длинный как и тело.

«Эти забавные хищники питаются фруктами, насекомыми и в природе даже небольшими птицами», — написали в пресс-службе Зоопарка Удмуртии.

14:10, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
232
0
#Ижевск\n#животные\n#Зоопарк Удмуртии