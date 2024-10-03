В зоопарке Удмуртии поселились бинтуронги

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии пополнился новыми обитателями — бинтуронгами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Несмотря на внешнее сходство с енотовыми, бинтуронги относятся к семейству виверровых и принадлежат к отряду хищных. В зоопарк приехали два таких малыша — Дзюдо и Сора, обоим по 10 месяцев, при том, что продолжительность жизни бинтуронгов в неволе может составлять до 25 лет.

Вес животных находится в диапазоне между 9 и 14 кг, но есть и особи, вырастающие до 20 кг. В длину они достигают 61-96 см, а их хвост такой же длинный как и тело.

«Эти забавные хищники питаются фруктами, насекомыми и в природе даже небольшими птицами», — написали в пресс-службе Зоопарка Удмуртии.