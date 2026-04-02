Ижевск. Удмуртия. В Южной Корее был замечен журавль, родина которого — Удмуртия. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

Даурский журавль находится под угрозой вымирания и включён в списки Международной Красной Книги и Красной Книги России. С 2015 года зоопарк Удмуртии участвует в программе «Сохранение журавлей Евразии». В учреждении пары японских и даурских журавлей дают потомство, затем их яйца отправляют на Станцию реинтродукции Хинганского заповедника в Амурскую область. Там малыши вылупляются, а потом их выпускают на волю в Приамурье — естественный ареал этих журавлей.

1 апреля сотрудникам зоопарка Удмуртии передали, что в Южной Корее заметили даурского журавля, чьи родители живут в Ижевске. Журавля определили по отметке №15 на кольце, закреплённом на ноге. Птицу сфотографировали в районе демилитаризованной зоны.

Этого журавля выпустили в природу в мае 2022 года. В феврале 2024 года птицу также видели на зимовке в Южной Корее в этом же месте.

«Успешная реализация программы подтверждает одну из важных миссий зоопарка по сохранению и размножению редких видов животных!», — заявили в пресс-службе зоопарка Ижевска.