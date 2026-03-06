Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке 6 марта отмечают 19-летие верблюда Ялика. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Верблюд родился 6 марта 2007 году в Казанском зооботаническом саду, а в зоопарк Удмуртии приехал в декабре 2008 года.

«Наш двугорбый красавец очень романтичный, ароматный и порой капризный, а также меланхоличный. У статного и благородного Ялика есть прекрасная дама сердца — очаровательная Яшма. Он с нежностью выбирает лучшие пучки сена и протягивает их своей музе, словно самый изысканный букет», — рассказали в зоопарке Ижевска.