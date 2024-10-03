700 км речных берегов очистили от мусора в Удмуртии в рамках акции «Вода России» в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. 700 км берегов рек очистили в Удмуртии в рамках Всероссийской акции «Вода России» в 2024 году. Об этом в соцсетях сообщила и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Роза Аснанова.

«Субботники акции «Вода России» собрали более 5 000 участников, которые с энтузиазмом и заботой о природе вышли на очистку водоёмов региона. Благодаря труду волонтёров было очищено более 700 км берегов», — отметила руководитель Минприроды Удмуртии.

Мероприятия экопроекта прошли во всех 25 районах республики. На полигон вывезено 570 кубометров собранных отходов, которые больше не будут загрязнять реки и пруды Удмуртии.

Кроме того, в 2024 году организовано три экосплава на катамаранах по рекам Кильмезь и Кама, которые стали не только увлекательным мероприятием, но и важным шагом к повышению экологической осведомленности участников. Экосплавы помогли привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения рек и прибрежной зоны, мест отдыха, а также повысить уровень экологической культуры граждан.