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Житель Ижевска для совершения кражи спустился по веревке в открытое окно общежития

13:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Ижевска для совершения кражи спустился по веревке в открытое окно общежития
13:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
399
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#полиция
Фото: МВД по Удмуртии
399
0

Установлено, что он не раз похищал вещи в Октябрьском районе города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

По версии следствия, в начале сентября 48-летний безработный, ранее судимый мужчина, через чердак проник на крышу общежития. С помощью веревки он спустился к открытому окну комнаты на 5 этаже и похитил оттуда бытовую технику. Все вещи злоумышленник сдал в ломбард.

Затем полиция установила, что ижевчанин совершил ещё несколько краж на территории Октябрьского района. В августе мужчина похитил из подъездов многоквартирных домов три велосипеда и самокат, которые также сдал в ломбард. Помимо этого, установлена причастность подозреваемого к двум кражам радиаторов со стройки, куда он проникал под видом разнорабочего. В сумме мужчина причинил ущерб на сумму 120 тыс. рублей.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. За совершённые преступления его могут лишить свободы на срок до 5 лет. 

13:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
399
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#полиция