Житель Ижевска для совершения кражи спустился по веревке в открытое окно общежития

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в начале сентября 48-летний безработный, ранее судимый мужчина, через чердак проник на крышу общежития. С помощью веревки он спустился к открытому окну комнаты на 5 этаже и похитил оттуда бытовую технику. Все вещи злоумышленник сдал в ломбард.

Затем полиция установила, что ижевчанин совершил ещё несколько краж на территории Октябрьского района. В августе мужчина похитил из подъездов многоквартирных домов три велосипеда и самокат, которые также сдал в ломбард. Помимо этого, установлена причастность подозреваемого к двум кражам радиаторов со стройки, куда он проникал под видом разнорабочего. В сумме мужчина причинил ущерб на сумму 120 тыс. рублей.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. За совершённые преступления его могут лишить свободы на срок до 5 лет.