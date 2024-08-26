Бывшего советника главы Удмуртии отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске отправил в СИЗО Евгения Родичкина, который некогда занимал должность гендиректора ГУП «ТПО ЖКХ УР» и АО «РСК», а также советника главы Удмуртии. Как сообщила 26 августа объединённая пресс-служба судов Удмуртии, меру пресечения избрал Первомайский райсуд Ижевска 22 августа.

Фигуранта обвиняют по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По мнению следствия, будучи гендиректором ГУП «ТПО ЖКХ УР» с марта по сентябрь 2021 года, и являясь генеральным директором АО «РСК», контрольный пакет акций которого принадлежит Удмуртской Республики, с сентября 2021 года по февраль 2023 издал приказы о начислении и выплате самому себе неположенных премий в нарушение установленного порядка на сумму 1 993 526 рублей 35 копеек.

Указанные действия обвиняемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов указанных организаций, а также подрыв авторитета органов государственно власти. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По информации сайта «Единой России», Евгений Родичкин является координатором проектов партии в сфере развития сельского хозяйства в Приволжском федеральном округе.