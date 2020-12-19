Экс-руководителя «Удмуртлеса» Евгения Родичкина назначили директором «ТПО ЖКХ»

В отношении бывшего руководителя предприятия Ивана Ястреба возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Директором ГУП «Территориально-производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» назначили Евгения Родичкина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Ранее он руководил АУ «Удмуртлес».

Напомним, прежнего директора «ТПО ЖКХ» Ивана Ястреба обвиняют в получении взяток. До 29 декабря он будет находиться под стражей.

Наша справка: Евгений Родичкин родился в Ижевске в 1976 году.

В 1998 году закончил Удмуртский госуниверситет по специальности «Экономика и управление предприятием».

Позднее учился в Финансовом университете при Правительстве России, РАНХиГС, Московском институте экономики.

Возглавлял управление комплексного развития АПК ООО «КОМОС ГРУПП», был советником главы Удмуртии по вопросам АПК