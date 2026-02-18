Закрыть
Сотрудницу администрации Сарапула обвиняют в передаче данных о недвижимости горожан знакомым риэлторам
#Удмуртия\n#Администрация города Сарапула\n#превышение полномочий
Источник фото: ИИ
150
0

У неё был доступ к ЕГРН.

Сарапул. Удмуртия. До 10 лет лишения свободы грозит сотруднице администрации Сарапула за передачу персональных данных знакомым риэлторам. Об этом сообщает пресс-служба УСФБ России по Удмуртии.

В администрации Сарапула задержанная занимала должность начальника отдела приватизации, торгов и сопровождения договорных отношений. У неё был доступ к Единому государственному реестру недвижимости. Информацию о владельцах и объектах оттуда она, по данным следствия, сливала знакомым риэлторам.

На неё завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с корыстной заинтересованностью — п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела производятся допросы свидетелей и потерпевших», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии. 

Сейчас женщина находится в СИЗО. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

