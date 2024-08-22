Со свалки в Гольянах уже вывезли почти 400 тонн мусора

Завьялово. Удмуртия. За две недели со свалки в Гольянах вывезли почти 400 т мусора. Об этом сообщает Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Отмечается, что это только треть отходов, которые там залегают. Так как свалка находится на склоне оврага, то собирать мусор сложно. На месте работает техника, но залежи приходится поднимать вручную.

На свалке скоплено 1500 т мусора, для сравнения, это месячная норма образования отходов во всём Завьяловском районе. Мусор копился несколько лет, местные жители выбрасывали сюда отходы от безвыходности, так как не было мусорных баков. После установки контейнеров часть жителей продолжили это делать по привычке.

После расчистки территории власти Завьяловского района планируют установить здесь камеры.