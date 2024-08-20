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Более 11 000 банных веников экспортировали из Удмуртии с начала года

16:10, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 11 000 банных веников экспортировали из Удмуртии с начала года
16:10, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
97
0
#Удмуртия\n#трава\n#экспорт
Фото: Kandinsky 3.1
97
0

Они отправились в страны Европы, Азии и обеих Америк.

Ижевск. Удмуртия. С начала года из Удмуртии вывезли 11 045 веников из дуба, берёзы, липы, пихты и 2 952 шт. сухих трав в ассортименте. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Они отправились в Республику Казахстан, Арабские Эмираты, Австрию, Аргентину, США, Канаду, Турцию, Соединенные Королевства и Израиль.

Так, 16 августа ведомство на территории Удмуртии проконтролировало отправку 3 549 дубовых и берёзовых веников и 652 шт. сухих трав. Результаты лабораторных анализов показали отсутствие карантинных объектов, продукция соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортёров. По итогам досмотра и лабораторных заключений собственникам продукции были выданы фитосанитарные сертификаты.

16:10, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
97
0
#Удмуртия\n#трава\n#экспорт