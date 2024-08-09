Почти 100 000 штук частей мебели экспортировали из Удмуртии в Турцию с начала года

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года из Удмуртии экспортировано 99,5 тыс. штук частей мебели для сидений из клеёной фанеры в Турцию. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, это выше на 58% аналогичного периода 2023 года.

Так, 25 июля ведомство на территории Удмуртии проконтролировало отправку 51 деревянного поддона, 204 штук гофрированного картона и 10,7 тыс. штук частей мебели для сидений из клеёной фанеры в Турцию.

В ходе досмотра продукции были отобраны образцы и направлены в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для установления карантинного фитосанитарного состояния. Результаты лабораторного анализа показали отсутствие карантинных объектов.

По итогам досмотра и лабораторных заключений собственнику продукции был выдан фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.