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Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели пенсионерки в ижевском доме престарелых

10:10, 09 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели пенсионерки в ижевском доме престарелых
10:10, 09 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
664
0
#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#пенсионеры
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по УР
664
0

Соответствующее поручение Александр Бастрыкин направил руководителю следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Удмуртии представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели женщины в ижевском пансионате для пожилых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 13 июля 2024 года, по данным следователей, сиделка частного заведения по уходу за пенсионерами и инвалидами на фоне личной неприязни избила руками и ногами свою 87-летнюю подопечную, лишенную в силу возраста и плохого здоровья самостоятельно передвигаться. От нанесенных побоев пенсионерка скончалась в больнице.

Подозреваемую задержали. Ей инкриминируют совершение противоправного деяния, квалифицируемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

10:10, 09 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
664
0
#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#пенсионеры