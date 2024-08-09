Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели пенсионерки в ижевском доме престарелых

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Удмуртии представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели женщины в ижевском пансионате для пожилых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 13 июля 2024 года, по данным следователей, сиделка частного заведения по уходу за пенсионерами и инвалидами на фоне личной неприязни избила руками и ногами свою 87-летнюю подопечную, лишенную в силу возраста и плохого здоровья самостоятельно передвигаться. От нанесенных побоев пенсионерка скончалась в больнице.

Подозреваемую задержали. Ей инкриминируют совершение противоправного деяния, квалифицируемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.