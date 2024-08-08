Сотрудницу пансионата в Ижевске подозревают в избиении 87-летней постоялицы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сиделку частного пансионата подозревают в избиении 87-летней подопечной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 13 июля подозреваемая, из-за личной неприязни, избила руками и ногами пенсионерку, лишенную возможности самостоятельно передвигаться. Потерпевшую доставили в больницу, где, несмотря на оказание помощи, женщина скончалась 5 августа.

В рамках расследования проведены осмотр места происшествия, допрошен директор пансионата, его сотрудники и постояльцы учреждения. Следователем готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.