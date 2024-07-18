В трёх точках Центрального рынка Ижевска продавали продукты без ветеринарных сопроводительных документов

Ижевск. Удмуртия. Трёх предпринимателей на Центральном рынке Ижевска привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

28 мая прокуратура проверила, как на Центральном рынке на улице Красноармейской, 126, соблюдается законодательство в области качества и безопасности пищевых продуктов. Для этого мероприятия были привлечены инспекторы отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора.

В результате комиссия выявила, что в трёх торговых точках рынка продаётся продукция животноводства без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом, индивидуальные предприниматели не могут гарантировать безопасность продукции.

11 и 16 июля управление Россельхознадзора привлекло трёх индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП России («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»). Предпринимателям выписали штрафы на сумму 3 тыс. рублей каждому.