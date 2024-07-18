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В трёх точках Центрального рынка Ижевска продавали продукты без ветеринарных сопроводительных документов

10:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В трёх точках Центрального рынка Ижевска продавали продукты без ветеринарных сопроводительных документов
10:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#рынок\n#административная ответственность\n#штраф
Фото: unsplash.com (Annie Spratt)
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За это индивидуальные предприниматели заплатят штрафы.

Ижевск. Удмуртия. Трёх предпринимателей на Центральном рынке Ижевска привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

28 мая прокуратура проверила, как на Центральном рынке на улице Красноармейской, 126, соблюдается законодательство в области качества и безопасности пищевых продуктов. Для этого мероприятия были привлечены инспекторы отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора. 

В результате комиссия выявила, что в трёх торговых точках рынка продаётся продукция животноводства без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом, индивидуальные предприниматели не могут гарантировать безопасность продукции. 

11 и 16 июля управление Россельхознадзора привлекло трёх индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП России («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»). Предпринимателям выписали штрафы на сумму 3 тыс. рублей каждому.  

10:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рынок\n#административная ответственность\n#штраф