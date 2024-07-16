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«Граждане СССР»* планировали вооружённое нападение на органы власти в Удмуртии

10:30, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Граждане СССР»* планировали вооружённое нападение на органы власти в Удмуртии
10:30, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
805
0
#Удмуртия\n#вооружение\n#экстремизм
Фото: пресс-служба УФСБ по УР
805
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В их тайниках нашли целый арсенал.

Ижевск. Удмуртия. Членов «Граждан СССР»* признали причастными к подготовке вооружённого нападения на объекты государственной власти и правоохранительных органов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

В ведомстве сообщили, что в законную силу вступил приговор Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге. Четырёх жителей Удмуртии обвиняли по статье 208 УК РФ «Создание вооружённого формирования», статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия», статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ».

Подозреваемые были задержаны в сентябре 2020 года, их причастность выявлена и расследована сотрудниками УФСБ по УР совместно с Центральным аппаратом ведомства, органами военной контрразведки, Росгвардии и МВД по УР.