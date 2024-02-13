За минувший год в региональный реестр внесено четыре объекта нематериального культурного наследия народов Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За три года действия закона о сохранении нематериального культурного наследия в региональный реестр было внесено 87 объектов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики со ссылкой на председателя постоянной комиссии по культуре, туризму и национальной политике регионального парламента Андрея Ураськина.

В 2023 году было подготовлено и описано восемь объектов нематериального наследия. Четыре из их внесли в региональный реестр, по остальным продолжается обработка данных. Один из зарегистрированных объектов — это обряд «Проводы льда» («Йӧ-келян») северных удмуртов. Кроме того, удмуртский весенний праздник Акашка вошёл в проект «Антология народной культуры» наряду с ещё 99-ю объектами нематериального этнокультурного достояния народов России.

В региональный реестр также входит техника плетения лаптей деревни Ломеслуд Можгинского района и женское головное полотенце «Чалма» южных удмуртов.