Почти 6 млн рублей направят на восстановление воинских захоронений в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Почти 6 млн рублей планируют направить на восстановление воинских захоронений в Удмуртии в 2024 году. Об этом рассказала руководитель Агентства по госохране объектов культурного наследия республики Ирина Савина в среду, 20 марта, на совместном заседании Коллегии и Общественного совета при госоргане.

Ирина Савина напомнила, что всего на территории Удмуртии насчитывается 40 паспортизированных воинских захоронений; 36 памятных сооружений имеют статус объекта культурного наследия, в том числе 11 воинских захоронений. Такие места захоронений находятся во всех городах республики и в 11 муниципальных образованиях.

«Удмуртия участвует в реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». Программа была утверждена постановлением правительства Российской Федерации в августе 2019 года. Государственным заказчиком программы выступает Министерство обороны России. Исполнителем являются органы исполнительного власти субъектов федерации. Программой предусмотрено софинансирование проводимых субъектами мероприятий в виде субвенции из федерального бюджета», — пояснила Ирина Дмитриевна.

Всего по программе в Удмуртии с 2019 по 2024 годы было запланировано отремонтировать и благоустроить 28 воинских захоронений. В целях реализации федеральной программы были проведены все необходимые организационные мероприятия.

Так, в 2020 году отремонтировали и благоустроили три воинских захоронения (в Глазове, Сарапуле и Дебёсском районе). На эти работы направили 4 млн 971 тыс. рублей. В 2021 году — три воинских захоронения (Можга, Ува, Пудем Ярского района) на сумму 2 млн 679 тыс. рублей. В 2022 году одно воинское захоронение (Нагорное кладбище в Ижевске, на котором учитывается 463 захоронённых) на сумму 2 млн 819 тыс. рублей. В 2023 году отремонтировано три воинские захоронения (два в Воткинске, одно в Можгинском районе) на сумму 2 млн 573 тыс. рублей.

В 2024 году планируется отремонтировать восемь воинских захоронений на территории шести муниципальных образований: Ижевск, Можга, Алнашский район, Дебёсский район, Якшур-Бодьинский район — по одному; Кезский район — три объекта.

На все работы планируют направить 6 млн 17 тыс. рублей. Из этой суммы 5 млн 957 тыс. — бюджет Удмуртии и федеральные средства; 60 тыс. — бюджеты муниципалитетов.

«Важно отметить, что необходимость окончания подрядных работ — не позднее третьего квартала текущего года. Я думаю, что мы и в 2024 году также без эксцессов справимся с этой работой. Этот год — последний год реализации программы, о её продлении пока неизвестно», — резюмировала Ирина Савина.