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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два новых анализатора появились в лаборатории Консультативно-диагностического центра Ижевска

16:40, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Два новых анализатора появились в лаборатории Консультативно-диагностического центра Ижевска
16:40, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#лаборатория\n#оборудование
Источник фото: Минздрав Удмуртии
35
0

Один проводит полный анализ крови, а другой исследует её биохимический состав.

Ижевск. Удмуртия. В Консультативно-диагностический центр Ижевска поступили два новых анализатора. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии. 

Гематологический анализатор «Авакор» проводит полный анализ крови. Он определяет 34 параметра крови, в том числе уровень гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов и другие компоненты крови. Благодаря этому врачи смогут получить подробную информацию о состоянии пациента. 

А биохимический анализатор «Mindray» («Миндрей») позволяет исследовать биохимический состав крови и выявлять уровень глюкозы, холестерина и другие показатели. И главное, что подготовка пробы, выбор и смешивание реагентов, а также расчёт результатов осуществляются в автоматическом режиме. 

Оба аппарата уже расположились в клинико-диагностической лаборатории. Они обеспечивают высокую скорость и точность измерений, что поможет в интерпретации результатов и контроле лечения пациентов. 

16:40, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#лаборатория\n#оборудование