Ижевск. Удмуртия. В Консультативно-диагностический центр Ижевска поступили два новых анализатора. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Гематологический анализатор «Авакор» проводит полный анализ крови. Он определяет 34 параметра крови, в том числе уровень гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов и другие компоненты крови. Благодаря этому врачи смогут получить подробную информацию о состоянии пациента.

А биохимический анализатор «Mindray» («Миндрей») позволяет исследовать биохимический состав крови и выявлять уровень глюкозы, холестерина и другие показатели. И главное, что подготовка пробы, выбор и смешивание реагентов, а также расчёт результатов осуществляются в автоматическом режиме.

Оба аппарата уже расположились в клинико-диагностической лаборатории. Они обеспечивают высокую скорость и точность измерений, что поможет в интерпретации результатов и контроле лечения пациентов.