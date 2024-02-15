В Удмуртии в 2024 году введут в эксплуатацию «Национальную систему пространственных данных»

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии официально запустят в эксплуатацию единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (ЕЦП НСПД). Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

До 2023 года эта система использовалась в регионе в тестовом формате. Напомним, что в рамках реализации этой госпрограммы в 2023 году была определена граница между Удмуртией и Татарстаном.

Теперь Удмуртская Республика вошла в список регионов, в которых за 2024 и 2025 года внедрят Федеральную государственную информационную систему ЕЦП НСПД.

В рамках этой платформы на едином сервисе собраны все открытые пространственные данные. На сайте можно получить сводную информацию о земельных участках, повысить эффективность использования земель и объектов недвижимости, а также воспользоваться картографическими слоями.

В планах на 2024 год объединить государственную информационную систему Удмуртии с ФГИС ЕЦП НСПД.