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В Удмуртии в 2024 году введут в эксплуатацию «Национальную систему пространственных данных»

17:58, 15 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии в 2024 году введут в эксплуатацию «Национальную систему пространственных данных»
17:58, 15 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Удмуртия\n#сервис\n#земля
Фото: Минимущество Удмуртии
60
0

В этом же году её планируют интегрировать с государственной информационной системой Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии официально запустят в эксплуатацию единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (ЕЦП НСПД). Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

До 2023 года эта система использовалась в регионе в тестовом формате. Напомним, что в рамках реализации этой госпрограммы в 2023 году была определена граница между Удмуртией и Татарстаном.

Теперь Удмуртская Республика вошла в список регионов, в которых за 2024 и 2025 года внедрят Федеральную государственную информационную систему ЕЦП НСПД

В рамках этой платформы на едином сервисе собраны все открытые пространственные данные. На сайте можно получить сводную информацию о земельных участках, повысить эффективность использования земель и объектов недвижимости, а также воспользоваться картографическими слоями. 

В планах на 2024 год объединить государственную информационную систему Удмуртии с ФГИС ЕЦП НСПД. 

17:58, 15 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Удмуртия\n#сервис\n#земля