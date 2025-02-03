Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Из-за порыва водопровода в Воткинске без воды остались десятки жилых домов

14:40, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Из-за порыва водопровода в Воткинске без воды остались десятки жилых домов
14:40, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Воткинск\n#авария\n#водоснабжение
Источник фото: ИА «Сусанин»
124
0

Также без водоснабжения остались больница, детдом, филиал УдГУ и несколько других учреждений.

Воткинск. Удмуртия. Из-за порыва на водопроводе в Воткинске ряд жилых домов и госучреждений остались без холодной воды. Об этом сообщает администрация города.

Из-за аварии на улице Свободы с 13:00 до окончания восстановительных работ водоснабжение отключили в Центральной районной больнице, Медучилище, Детдоме, Туберкулёзном диспансере, филиале УдГУ и в Центральном тепловом пункте №95.

Также без холодной воды остались жители десятков МКД.

14:40, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Воткинск\n#авария\n#водоснабжение