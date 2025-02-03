Воткинск. Удмуртия. Из-за порыва на водопроводе в Воткинске ряд жилых домов и госучреждений остались без холодной воды. Об этом сообщает администрация города.

Из-за аварии на улице Свободы с 13:00 до окончания восстановительных работ водоснабжение отключили в Центральной районной больнице, Медучилище, Детдоме, Туберкулёзном диспансере, филиале УдГУ и в Центральном тепловом пункте №95.

Также без холодной воды остались жители десятков МКД.