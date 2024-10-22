Свыше 45 объектов на более 14 улицах Воткинска остались без холодной воды

Воткинск. Удмуртия. Более 45 домов, торговых центров и соцобъектов остались без холодной воды в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба города.

Подачу холодной воды прекратили с 09:00 22 октября. Это связано с ремонтными работами на водопроводе по улице Пролетарской. Подача воды возобновится после окончания работ.

В настоящий момент вода не поступает: в многоквартирные дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 31б, 31 в и 31 г по улице Пролетарской, в дома №2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14 по улице Школьной, дома №37 и №37 а по улице Железнодорожной, а также на улицу Привокзальную, 1, Песчаную, 2 и Лермонтова, 12. Также воды нет в объектах, расположенных по улицам: Камской, Рябиновой, Прохладной, Березовой, Степной, Уютной и Тенистой.

Помимо этого, подача холодной воды прекращена в школу №1, в ясли детского сада №22, в детские сады №44 и №45, в центры тепловых сетей №№3, 5, 6, в торговые центры «Космос» и «Казанская ярмарка», кафе «Узоры» и на Горьковскую железную дорогу.

Также вода не поступает в компании «СтройДвор», «Теплосервис», «Логистика», «ПрикамЭкоКом» и в объекты четырех индивидуальных предпринимателей.

Отмечается, что в связи с ремонтом водопровода возможно изменение давления при подаче воды в микрорайонах «Первый посёлок» и «Южный посёлок».

Если горожане хотят организовать подвоз воды, то нужно оставить заявку по телефону аварийной службы Водоканала +8 (34145) 68850.