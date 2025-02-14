Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска вновь обязали обеспечить водой участки для многодетных семей в микрорайоне Люлли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Прокурорская проверка установила, что ранее администрацией Ижевска в качестве меры социальной поддержки многодетным семьям предоставлено более 500 земельных участков под жилищное строительство в мкр. Люлли Первомайского района города. Вместе с тем, несмотря на наличие разработанной проектной документации на строительство системы водоснабжения, работы по реализации объекта не велись ввиду отсутствия финансирования.

В целях защиты интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковыми требованиями к правительству Удмуртии и муниципалитету об организации обеспечения земельных участков сетями водоснабжения и водоотведения в течение 60 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Напомним, что это не первый подобный акт реагирования надзорного органа. В начале 2023 года прокуратура обязала наладить водоснабжение в Люллях до конца 2024 года. Осенью 2024 года прокуратура потребовала от администрации Ижевска отремонтировать дорогу и тротуар в новом микрорайоне. Также жителям земель, полученных в качестве соцподдержки, не хватает остановки общественного транспорта.