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Новая водонапорная башня появилась в малопургинской деревне Курчум-Норья

14:30, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новая водонапорная башня появилась в малопургинской деревне Курчум-Норья
14:30, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
63
0
#Малопургинский район\n#водоснабжение
Источник фото: администрация Малопургинского района УР
63
0

«Башня Рожновского» появилась благодаря исполнению наказов избирателей.

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Курчум-Норья, что в Малопургинском районе Удмуртии, появилась новая водонапорная башня. Радостным событием поделился в соцсетях глава района Александр Деев.

Проблема с питьевой водой для селян актуальна. Старая башня служила людям с 1987 года, давно уже требовала замены. Общая стоимость работ составила 1,5 млн рублей.

Но она не легла тяжким грузом на жителей провинции. В осуществлении задуманного им помог депутат Госсовета Удмуртии Пётр Фомин. Именно в рамках исполнения наказов избирателей была установлена и подключена новая водонапорная башня, выполненная в традиционной для России схеме — «Башня Рожновского».

14:30, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
63
0
#Малопургинский район\n#водоснабжение