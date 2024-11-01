Новая водонапорная башня появилась в малопургинской деревне Курчум-Норья

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Курчум-Норья, что в Малопургинском районе Удмуртии, появилась новая водонапорная башня. Радостным событием поделился в соцсетях глава района Александр Деев.

Проблема с питьевой водой для селян актуальна. Старая башня служила людям с 1987 года, давно уже требовала замены. Общая стоимость работ составила 1,5 млн рублей.

Но она не легла тяжким грузом на жителей провинции. В осуществлении задуманного им помог депутат Госсовета Удмуртии Пётр Фомин. Именно в рамках исполнения наказов избирателей была установлена и подключена новая водонапорная башня, выполненная в традиционной для России схеме — «Башня Рожновского».