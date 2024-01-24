Более 44 тонн белокочанной капусты привезли в Удмуртию из Узбекистана

За аналогичный период 2023 года капуста в Удмуртию не ввозилась.
Ижевск. Удмуртия. 19 января в Удмуртию ввезли 44,6 тонны белокочанной капусты из Узбекистана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Образцы поставленного товара направили в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для установления карантинного фитосанитарного состояния. Результаты показали отсутствие карантинных объектов.
Напомним, что за аналогичный промежуток времени в 2023 году капуста в Удмуртию не импортировалась.