Первым зампрокурора Удмуртии стал Вячеслав Вдовкин

Ижевск. Удмуртия. Указом президента России старшего советника юстиции Вячеслава Геннадьевича Вдовкина назначили на должность первого заместителя прокурора Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что он родился родился в 1984 году в посёлке Чингирлау Чингирлауского района Уральской области Республики Казахстан. В органах прокуратуры служит с 2007 года.

Работал в должностях помощника прокурора Соль-Илецкого района Оренбургской области, заместителя прокурора Первомайского, Соль-Илецкого районов Оренбургской области, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Оренбургской области, прокурора Красногвардейского района, Новотроицка Оренбургской области, прокурора Симферополя.

Также в прокуратуре появился ещё один новый заместитель прокурора УР. Приказом генпрокурора Россиина эту должность назначили старшего советника юстиции Виталия Германовича Колесова. Он родился в 1981 году в Казани. В органах прокуратуры служит с сентября 2003 года. Работал следователем, старшим помощником прокурора Московского района Казани, прокурором отдела по надзору за следствием, старшим прокурором управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Татарстан, заместителем Казанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, начальником отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Удмуртской Республики.

С 2023 года до назначения проходил службу в должности Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Удмуртской Республики.