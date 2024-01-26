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Руслан Бакиров стал новым прокурором Октябрьского района Ижевска

12:10, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Руслан Бакиров стал новым прокурором Октябрьского района Ижевска
12:10, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
250
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#Ижевск\n#прокуратура Удмуртии
Фото: пресс-служба прокуратуры УР
250
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Его предшественника на этом посту арестовали по «Делу Бекмеметьева».

Ижевск. Удмуртия. Руслана Бакирова назначили на должность прокурора Октябрьского района Ижевска. Как сообщила пресс-служба ведомства, старшего советника юстиции назначили на эту должность приказом Генпрокурора России от 23 января.

Родился Руслан Абульфатихович в 1982 году в Ижевске. В органах прокуратуры служит с мая 2005 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Устиновского района, помощником прокурора Октябрьского района, прокурором отдела по надзору за следствием прокуратуры Удмуртии, заместителем прокурора Устиновского района, с февраля 2021 года замещал должность Глазовского межрайонного прокурора. 

Напомним, предыдущего прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина задержали в конце августа 2023 года и поместили под арест. Его обвиняют по статье 285 УК России «Пособничество злоупотреблению должностными полномочиями», связывая деятельность обвиняемого с делом экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева.

12:10, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
250
0
#Ижевск\n#прокуратура Удмуртии