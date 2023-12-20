Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Многочисленные нарушения закона при использовании земель выявила прокуратура Удмуртии

12:15, 20 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Многочисленные нарушения закона при использовании земель выявила прокуратура Удмуртии
12:15, 20 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#земля
Фото: пресс-служба прокуратуры УР
301
0

Надзорный орган указывает на ненадлежащий контроль за вопросом со стороны муниципалитетов.

Ижевск. Удмуртия. На заседании коллегии прокуратуры Удмуртии обсудили результаты проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, а также землепользователями законодательства при предоставлении и использовании земель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в указанной сфере, приняла меры по фактам незаконного распоряжения земельными участками, неправомерных отказов в их предоставлении, нарушения сроков рассмотрения обращений.

«Должностными лицами органов местного самоуправления в ряде случаев не обеспечено осуществление надлежащего контроля за исполнением землепользователями обязанностей, установленных законом и соглашениями, своевременное принятие мер по взысканию недоимки по плате за пользование землей, проведение мероприятий муниципального земельного контроля», — говорится в сообщении.

В прокуратуре УР также отметили, что не всеми муниципалитетами завершена работа по приведению в соответствие с требованиями законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Напомним, в конце августа в Ижевске задержали районного прокурора. По версии следствия, он помог бывшему мэру столицы Удмуртии Олегу Бекмеметьеву без проведения торгов отдать участок застройщику.

12:15, 20 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#земля