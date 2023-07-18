В Удмуртии обсудили планы по ликвидации последствий ветровала в лесах

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обсудили планы по ликвидации последствий после ветровала. Об этом написал министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денис Удалов в своих соцсетях.

После сильного ветровала в регионе зафиксировали многочисленные повреждения древесных насаждений. Чтобы оценить обстановку, был проведен воздушный мониторинг, который показал, что в основном от урагана пострадали леса в Завьяловском и Малопургинском районах.

Чтобы обеспечить безопасность местных жителей, было проведено совещание с руководителями лесничеств и подведомственных учреждений.

В результате в Удмуртии организуют учебные группы по тушению пожаров в тяжелых условиях. Помимо этого у Рослесхоза запросят дополнительных специалистов по лесопатологии, а у арендаторов лесов — тяжелую тракторную технику.

А чтобы компенсировать погибшие деревья, планируется подготовить заявку по увеличению площадей для лесовосстановления на 2024 год по нацпроекту «Экология».

Денис Удалов сообщил, что будет лично контролировать ликвидацию последствий ветровала.

«Работа предстоит колоссальная, поэтому подключим все ресурсы. <...> У нас уже есть опыт работы в таких ситуациях, поэтому будем отрабатывать эту тему максимально слаженно и оперативно», — заявил министр природных ресурсов Удмуртии.

Напомним, что 12 июля в Удмуртии прошли ливни и грозы. Шквалистый ветер повредил кровлю зданий, нарушил электроснабжение, а также повалил деревья. В результате непогоды пострадали 2 человека.

Уже на следующий день электроснабжение было полностью восстановлено.

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 17 июля отметил, что в результате непогоды наиболее сильно пострадало здание начальной школы в деревне Подшивалово Завьяловского района. Ветер сорвал кровлю и конструктивные элементы крыши на площади более 500 кв. м. Строители уже приступили к ремонтным работам, которые должны завершиться до 1 сентября.