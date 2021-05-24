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Вокзалы Кизнера и Можги стали объектами культурного наследия

16:40, 24 мая, 2021
Андрей Бирюков
Вокзалы Кизнера и Можги стали объектами культурного наследия
16:40, 24 мая, 2021
Андрей Бирюков
89
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#Удмуртия\n#Можга\n#Кизнер\n#железная дорога\n#вокзал
Фото: Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии
89
0

Автором их проектов является русский архитектор Алексей Щусев.

Ижевск. Удмуртия. Вокзалы Кизнера и Можги получили статус объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

Железнодорожные вокзалы в Кизнере и Можге построены в 1916 году. Проекты обоих зданий выполнил русский архитектор Алексей Щусев — он же является автором проектов зданий Казанского вокзала и органов госбезопасности в Москве. 

Напомним, что в Можге с 2019 года уже строится новый вокзал, при этом на базе старого появится музей. Его сдача запланирована на III квартал 2021 года. С вокзалом в Кизнере сложнее: в 2020 году планировалось начать его проектирование, сроков окончания строительства не озвучивали.

16:40, 24 мая, 2021
Андрей Бирюков
89
0
#Удмуртия\n#Можга\n#Кизнер\n#железная дорога\n#вокзал