15:45, 18 августа, 2025
В зале ожидания жд-станции в Воткинске появилось панно, посвященное Петру Чайковскому
15:45, 18 августа, 2025
#Воткинск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#ремонт\n#Пётр Чайковский
Источник фото: пресс-служба ГЖД
На вокзале установили декоративную арку с подсветкой, скамейки, фонари.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске обновили железнодорожную станцию. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. 

На пассажирской платформе уложили новый асфальт, привели в порядок лестницу, установили скамейки, фонари, малые архитектурные формы. Также там появилась арка с подсветкой. 

Для заправки паровозов водой на платформе поставили колонку. 

Обновления произошли и внутри — в зале ожидания — там установили новые сиденья, подвесной потолок, заменили окна. На стене появилось панно, посвященное композитору Петру Чайковскому. 

Напомним, именно в Воткинск из Ижевска прибывает ретропоезд на паровой тяге «Чайковский экспресс».

