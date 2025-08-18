На вокзале установили декоративную арку с подсветкой, скамейки, фонари.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске обновили железнодорожную станцию. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
На пассажирской платформе уложили новый асфальт, привели в порядок лестницу, установили скамейки, фонари, малые архитектурные формы. Также там появилась арка с подсветкой.
Для заправки паровозов водой на платформе поставили колонку.
Обновления произошли и внутри — в зале ожидания — там установили новые сиденья, подвесной потолок, заменили окна. На стене появилось панно, посвященное композитору Петру Чайковскому.
Напомним, именно в Воткинск из Ижевска прибывает ретропоезд на паровой тяге «Чайковский экспресс».
