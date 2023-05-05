Элитные бычки-производители из Германии и Голландии пополнили стадо «Можгаплем» в Удмуртии

Можга. Удмуртия. Семь бычков голштинской породы пополнили фонд племенного животноводческого хозяйства «Можгаплем». Живой груз доставили из Германии и Голландии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Будущие производители на пути к новому дому проехали более 3,5 тыс. километров через 5 государственных границ и 5 регионов России. Несмотря на дальнюю дорогу, животные чувствуют себя отлично и успешно прошли ветеринарную проверку, в том числе на генетические заболевания.

Возраст бычков — от 11 до 17 месяцев. Все они получены от родителей с высокой племенной ценностью, в том числе от мировых лидеров голштинской породы, которая является одной из самых крупных молочных пород КРС.

Можгинские животноводы уверены, что животные будут давать высокопродуктивное потомство. Средний геномный прогноз по молоку составляет +1324 кг, по жирности — +0,30%, по содержанию белка — +0,15%. Все поступившие быки имеют положительные индексы племенной ценности по таким показателям как продуктивное долголетие (106,4), устойчивость к маститам (104,1), фертильность дочерей (103,7) и здоровье копыт (102,3).