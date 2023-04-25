Противопожарный режим: жителям Удмуртии напомнили, где можно жарить шашлыки

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили, где можно и где запрещено жарить шашлыки и жечь мусор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сейчас на территории Удмуртии до 30 июня действует особый противопожарный режим. Таким образом местные жители не могут применять открытый огонь и что-либо сжигать, даже в бочке.

Также запрещено жарить шашлыки и разводить костры в парках, лесах и у прибрежных зон. При желании приготовить мясо на огне, это можно сделать на своем приусадебном участке в частном хозяйстве, в СНТ, на огороде или даче. При этом нужно соблюдать правила пожарной безопасности:

- использовать только стационарный мангал или печь, с дымоходом и искрогасителем;

для растопки следует брать готовый уголь;

- при растопке огня нужно учитывать силу ветра на улице — его скорость не должна превышать 5 м/с;

- мангал нужно ставить не ближе 5 м от зданий на бетонной площадке или листе шифера;

- территорию у мангала в радиусе 2 м следует расчистить от сухой травы и мусора;

- рядом с огнем нужно держать огнетушитель, ведро с водой и лопату.