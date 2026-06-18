Причиной тому стало нарушение противопожарной безопасности.
Дебёсы. Удмуртия. Прокурор Дебёсского района Удмуртии в судебном порядке приостановил деятельность пансионата для пожилых «Вера. Надежда. Любовь» в связи с нарушением требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Проверка установила, что в здании пансионата отсутствуют автоматическая установка пожаротушения, система внутреннего противопожарного водопровода, аварийное освещение на путях эвакуации, а также выявлены иные нарушения требований пожарной безопасности. В совокупности эти нарушения представляют опасность для жизни и здоровья проживающих в пансионе пожилых людей.
В целях защиты прав постояльцев и с учётом угрозы их жизни и здоровью прокурор района направил в суд исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме; исполнение решения находится на контроле районного прокурора.
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