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Двое жителей Каракулинского района заплатят штраф за промысел сетями на Каме

09:40, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Двое жителей Каракулинского района заплатят штраф за промысел сетями на Каме
09:40, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
184
0
#Удмуртия\n#Кама\n#Каракулино\n#браконьеры\n#штрафы
Фото: vk.com/ustbelsk
184
0

Суд оценил причиненный ими ущерб в 37 тыс. рублей.

Каракулино. Удмуртия. Двое жителей Каракулинского района предстали перед судом за нарушение правил рыболовства. Им назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В январе 2022 года мужчины промышляли запрещенными орудиями лова на Каме, вблизи деревни Усть-Бельск. С помощью сетей им удалось добыть 27 особей рыбы.

Суд оценил нанесенный ими ущерб природе в 37 тыс. рублей. Деньги будут взысканы в пользу администрации Каракулинского района.

09:40, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
184
0
#Удмуртия\n#Кама\n#Каракулино\n#браконьеры\n#штрафы