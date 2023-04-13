Двое жителей Каракулинского района заплатят штраф за промысел сетями на Каме

Каракулино. Удмуртия. Двое жителей Каракулинского района предстали перед судом за нарушение правил рыболовства. Им назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В январе 2022 года мужчины промышляли запрещенными орудиями лова на Каме, вблизи деревни Усть-Бельск. С помощью сетей им удалось добыть 27 особей рыбы.

Суд оценил нанесенный ими ущерб природе в 37 тыс. рублей. Деньги будут взысканы в пользу администрации Каракулинского района.