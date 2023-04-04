Проблему водоснабжения в деревне Омутница Глазовского района планируют решить этим летом

Омутница. Удмуртия. Жители деревни Омутница в Глазовском районе продолжают публиковать в социальных сетях гневные посты с жалобами на плохое водоснабжение. Напомним, в феврале около 70 домов в населенном пункте несколько дней оставались без воды из-за аварии на трубопроводе. По словам районных чиновников, причиной стал высокий износ коммунальных сетей, который достигает 90%.

«У нас уже дошло до ужасного, нас топит, сидим почти без воды, на одной из улиц прорыв из за которого дыра в пол дороги!», — написала в соцсети «ВКонтакте» одна из жительниц деревни.

Какие меры планируют принять районные власти для исправления ситуации — с этим вопросом корреспондент «Сусанина» обратился к Надежде Сабрековой, главе муниципального образования «Октябрьское», на территории которого располагается Омутница.

Проблемы с водоснабжением в деревне есть, но они решаемы, считает Надежда Сабрекова. По ее словам, трубопроводы в Омутнице прокладывались еще в начале 90-х годов, часто с нарушением строительных норм.

«Водопровод в Омутнице строили еще при колхозе, делали из того, что было. Где-то проложили стальную трубу, где-то чугунную. Не были оборудованы смотровые колодцы, врезки к домам проводились без разводки, «слепым» способом. Естественно, за столько лет некоторые участки проржавели окончательно. В этом году в Омутнице уже дважды устраняли аварии на трубопроводе по улице Чепецкой, но, к сожалению, рвется на одном и том же месте», — рассказала глава сельского поселения.

По словам Надежды Сабрековой, утечка на трубопроводе на улице Чепецкой на данный момент сохраняется, но она не критична и на давление в трубах и в целом на водоснабжение деревни практически не влияет. Недовольство населения, конечно, можно понять, отметила глава поселения: постоянные лужи вкупе с талыми водами действительно разводят грязь на улице. Однако проблему районные власти совместно с жителями планируют решить уже в нынешнем строительном сезоне, заменив наиболее аварийные участки водопроводов.

«Мы провели несколько собраний с жителями совместно с руководством районного управления ЖКХ и обслуживающей организацией — ООО «Аквафонд». Обсудили текущую ситуацию с водоснабжением, оценили объем необходимых работ. На сходах было принято решение провести модернизацию системы в рамках программы самообложения. Население собрало 260 тысяч рублей, по 2,5 тысячи с каждого взрослого проживающего. Эти деньги отправлены на спецсчет, дополнительно к ним из республиканского бюджета будет выделена субсидия в тройном размере. Как только эти средства поступят, начнем процедуру торгов, определимся с подрядчиком и, думаю, к началу лета приступим к работам. Планируем обустроить водопроводные колодцы и заменить около 800 метров ветхих коммуникаций на пластиковые трубы. Возможно, после процедуры торгов удастся объем работ увеличить», — прокомментировала Надежда Сабрекова.