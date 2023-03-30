В Удмуртии обвиняют предпринимателя, незаконно срубившего деревья на сумму более 35,5 млн рублей

Якшур-Бодья. Удмуртия. Житель Якшур-Бодьинского района обвиняется в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что 36-летний мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере деревопереработки. В июле 2022 года он нанял двух рабочих, которых убедил, что рубка деревьев на особо защитных участках леса в Якшур-Бодьинском районе пройдет на законных основаниях.

Злоумышленник предоставил специальную технику, бензопилы и другие инструменты. В результате, по данным регионального МВД, под его руководством рабочие срубили 391 сырорастущую сосну, ель, березу и осину. В сумме житель Удмуртии похитил более 800 кубометров древесины и 47 сухостойных хвойных и лиственных деревьев.

Добытую древесину подозреваемый вывозил на пилораму, где ее перерабатывали на пиломатериалы и продавали. В результате противоправных действий причинен материальный ущерб на сумму 35,3 млн рублей.

Во время обысков полиция изъяла у обвиняемого автомобиль КамАЗ, трактор и три легковых автомобиля. В настоящий момент на все имущество злоумышленника и на его счета наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») и статье 158 УК РФ («Кража»). Скоро дело направят в Якшур-Бодьинский районный суд.