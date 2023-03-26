Безопасная Арктика: МЧС России дало старт крупной научно-исследовательской экспедиции

Нарьян-Мар. НАО. МЧС России начало проводить высокоширотную научно-исследовательскую экспедицию в рамках межведомственного учения «Безопасная Арктика-2023». Как пишет «Интерфакс», экспедиция по приполярным районам страны продлится с 26 марта по 7 апреля.

Отмечается, что это первое за последние 10 лет подобное мероприятие, проводимое министерством по чрезвычайным ситуациям. В ходе экспедиции сотрудники МЧС испытают новейшие отечественные образцы техники, оборудования и снаряжения, предназначенного для проведения спасательных работ в арктических условиях.

В экспедиции принимают участие более 70 специалистов из подразделений особого риска — отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России с привлечением сотрудников региональных центров. За 12 дней им предстоит преодолеть более 1,6 тыс. км пути. Маршрут пройдет по территории Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, в том числе по прибрежным зонам, в условиях полной автономности.

В рамках учений планируется демонстрация десантирования спасателей-парашютистов и грузов на неподготовленную поверхность. Площадкой для проведения данного мероприятия выбран район ледовой переправы между городами Салехард и Лабытнанги.

Также в ходе арктического перехода планируется развертывание полевого лагеря, в комплекс которого входят палатки для размещения оперативного штаба, приема пищи, отдыха личного состава и различная спасательная техника.

Начало экспедиции проложено из города Нарьян-Мар 26 марта. Финишировать участники будут в Салехарде 7 апреля.